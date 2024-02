Mancini disputará seu primeiro Clássico-Rei como treinador do Ceará

Em sua segunda passagem pelo Ceará como treinador, Vágner Mancini vai disputar um Clássico-Rei da borda do gramado pela primeira vez na história. Quando foi técnico do Vovô em 2011, o atual comandante do Alvinegro chegou após os três clássicos realizados no Campeonato Cearense e não houve outros embates entre os rivais naquela temporada.

Mancini assumiu o comando técnico do Ceará pela primeira vez em abril de 2011 e estreou na partida contra o Icasa (venceu por 4 a 2 ), já pelo segundo turno do Campeonato Cearense. Antes disso, o Vovô havia encarado o arquirrival nos dois jogos regulares dos dois turnos e na final do primeiro turno. Nos três, Dimas Filgueiras foi o treinador do Alvinegro.

Com o Soldado Alvinegro, o Ceará havia vencido por 2 a 1 na etapa classificatória e por 1 a 0 na final do primeiro turno. No segundo turno, o Vovô perdeu por 1 a 0. Depois deste terceiro clássico, o Alvinegro chegou a fazer mais uma partida, contra o Crato, e somente depois Mancini assumiu. Ele ficou até setembro em Porangabuçu, porém, como os dois rivais cearenses estavam em divisões diferentes do Campeonato Brasileiro, não houve um novo duelo entre os dois.

Histórico entre treinadores

Se o Clássico-Rei será inédito para Mancini como treinador, o embate com o técnico Juan Pablo Vojvoda já ocorreu outras vezes. Precisamente quatro vezes. O histórico não é favorável ao comandante do Vovô, porém o duelo mais recente teve resultado positivo para o ex-meio campista.

Na 7ª rodada do da Série A de 2023, então como técnico do América-MG, Mancini venceu o Fortaleza de Vojvoda por 2 a 1 na Arena Independência. Esse foi o único triunfo dele sobre o argentino, no entanto. Anteriormente foram três partidas com três vitórias do Leão.

Em 2022, pela Série A, o Fortaleza bateu o 1 a 0 e depois por 2 a 1. Já na temporada 2021, o Tricolor aplicou uma goleada de 4 a 0 no Coelho comandado por Mancini.