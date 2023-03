8 receitas com maracujá para experimentar

Modo de preparo: veja como fazer a receita de refresco de maracujá.

Receita pode ser servida como prato principal, sendo uma boa escolha para quem busca uma refeição mais leve. O prato tem origem na culinária francesa, sendo preparada com alho, mel, pimenta e maracujá.

Legenda: Salmão precisa ser regado com molho quente, limão e azeite Foto: Shutterstock

600 gramas de filé de salmão

2 maracujás pequenos

1/ xícara (chá) de salsicha bem picada

1 cebola fatiada

1 dente de alho picado

2 colheres (sopa) de mel

2 colheres (sopa) de manteiga

2 limões

Azeite, sal, açúcar e pimenta a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita de salmão ao molho de maracujá.

8. Frango ao molho de maracujá

Essa é uma receita prática e simples que requer apenas cinco ingredientes. Com origem no Brasil, prato pode ser servido no almoço ou jantar.

Legenda: Frango ao molho de maracujá Foto: Shutterstock

INGREDIENTES