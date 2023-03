Frango ao molho de maracujá: saiba como fazer

Avaliação da receita Nota: 0,00 (0 avaliações) Região incerta Categoria prato principal Total 35 min Palavra-chave delicioso, verão

O frango ao molho de maracujá é uma receita prática e simples que requer apenas cinco ingredientes. Com origem no Brasil, prato pode ser servido no almoço ou jantar.

Frango com maracujá

Ingredientes

2 peitos de frango aberto em bifes

Sal

Pimenta-do-reino

Alho a gosto

100g de manteiga

Modo de preparo

1 Misture a manteiga com o sal, a pimenta e o alho. Basunte os bifes com esta mistura. 2 Coloque em uma assadeira e leve ao forno médio para assar. Ao final, junte com o molho de maracujá.