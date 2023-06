Veja 5 receitas salgadas para festa junina para celebrar a data

O São João já começou com o início de junho e as mais diversas receitas que remetem a esta época do ano já começam a surgir nas mesas, sejam elas de casas ou de restaurantes. Da canjica ao vatapá, as experimentações na cozinha são para todos os gostos, passando o salgado e o doce.

Pensando nisso, reunimos algumas das receitas mais famosas do período junino, mas todas salgadas. Seja como prato principal ou aperitivo, a maioria delas é bem simples de ser feita, servindo como surpresa especial nas comemorações em todo o mês.

Pamonha salgada

Legenda: A pamonha é um dos pratos mais típicos da época junina no Brasil Foto: Shutterstock

Ingredientes

10 espigas de milho com palha

200 ml de óleo

1 colher de sopa de sal

1 pitada de açúcar

10 tiras de queijo coalho

Modo de fazer

Descasque o milho e separe as palhas boas e maiores para reservar. Após isso, rale as espigas e coe o milho em uma peneira;

Em uma panela à parte, acrescente óleo quente, açúcar, sal e a massinha coada de milho. Mexa tudo;

Abra a palha e dobre-a em formato de copinho, enchendo-o com a massa até a metade. Coloque uma tira de queijo no recheio e cubra o restante com a massa de milho;

Nesse processo, utilize a outra palha para fechar o copinho inicial, dobrando-o da mesma forma, amarrando com um barbante em seguida;

Para finalizar, ferva as pamonhas por cerca de 30 minutos, prontas para servir em seguida.

Creme de galinha

Legenda: Creme de galinha é estrela nos pratinhos de São João Foto: Shutterstock

Ingredientes

1 kg de peito de frango cozido e desfiado

1 cebola picada

1 lata de milho-verde

3 colheres de sopa de manteiga

2 caixinhas de creme de leite

1 litro de leite

3 tabletes de caldo de galinha

Sal a gosto

Alho picado

1 caixa de amido de milho

Modo de fazer

Cozinhe o peito de frango com bastante caldo, com as verduras, alho e sal a gosto. Quando estiver pronto, deixe-o esfriar e desfie em seguida;

Em uma panela separada, adicione a manteiga, coloque o milho-verde, o creme de leite e os tabletes de caldo de galinha;

Deixe a mistura refogar por um minuto, adicione o frango desfiado e mexa bem. Acrescente nessa mistura o caldo do frango utilizado para o cozimento, diluindo o amido e mexendo até engrossar no ponto desejado;

Acrescente o sal da forma desejada e sirva em seguida.

Mugunzá salgado

Legenda: Mugunzá também tem variação doce, comum nas festas juninas Foto: Fabiane de Paula

Ingredientes

500 g de munguzá

500 g de feijão-mulatinho

1 linguiça calabresa

1 paio

500 g de costelinhas

500 g de charque dessalgada

1 cebola picada

5 dentes de alho

Sal e pimenta a gosto

Coentro a gosto

2 tabletes caldo de carne

300g de toucinho defumado

Modo de fazer

Coloque o milho de mugunzá para cozinhar em uma panela até que fique macio;

Em outra, coloque o feijão para cozinhar junto das carnes, que devem ter sido dessalgadas no dia anterior, acrescentando a linguiça e o paio. Deixe o toucinho frito reservado;

Quando os dois estiverem cozidos, junte tudo em uma panela e coloque o toucinho, juntando sal e pimenta a gosto;

No fim, coloque alho, cebola e dois tabletes de caldo, junto do coentro.

Paçoca de legumes e soja

Ingredientes

1 xícara de chá de proteína de soja

1 xícara de chá de água

4 colheres de sopa de shoyu

3 colheres de sopa de azeite

1 cebola média picada

2 cenouras raladas

1 abobrinha ralada

100 g de vagem em fatias

1 xícara de chá de farinha de milho ou mandioca

1/2 xícara de chá de salsinha

Modo de fazer

Hidrate a soja com água e shoyu, reservando em seguida;

Coloque a cebola no azeite para dourar, unindo a cenoura, abobrinha e vagem logo em seguida no mesmo recipiente. Deixe refogar por dez minutos, verificando o sal neste processo;

Misture a farinha, coloque a soja e a salsinha para finalizar e sirva em seguida.

Vatapá de camarão

Legenda: Vatapá de camarão é uma das opções para os que não gostam de vatapá de frango Foto: Shutterstock

Ingredientes

1/2 kg de camarão descascado e lavado, sem cabeça e rabo

2 cebolas médias

2 tomates

1 leite de coco

1 azeite de dendê

1 cheiro-verde picado

10 pães

2 pimentas-de-cheiro

Sal a gosto

Pimenta a gosto

Modo de fazer