10 receitas de sobremesa para o Dia das Mães para deixar a data mais especial

Para tornar o Dia das Mães uma data mais doce, o Diário do Nordeste organizou uma lista com dez receitas de sobremesa. As receitas são simples e deliciosas, que podem ser servidas tanto após o almoço, quanto no jantar para deixar os momentos ainda mais especiais.

As sobremesas possuem diferentes sabores, incluindo morango, chocolate, maracujá, laranja, uva e limão. Dentre as opções para servir, estão:

Torta de morango

Mousse de chocolate

Mousse de maracujá

Bolo da mamãe

Bolo de laranja

Sorvete de morango

Gelatina de morango

Pavê de limão

Pudim tradicional

Sorvete de uva

O Diário do Nordeste ainda organizou dez opções de pratos para servir no almoço deste domingo (14).

Confira receitas de sobremesa

1. Torta de morango

Nesta receita, o prato ganha um recheio a base da fruta morango.

Legenda: Nesta receita, o prato ganha um recheio a base de morango Foto: Shutterstock

INGREDIENTES