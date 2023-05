10 receitas de almoço para o Dia das Mães que vão encantar

A salada é preparada com alface, cenoura, alcaparras e molho de mostarda com maionese. A receita é prática, podendo ser servida como acompanhamento.

Legenda: Prato também pode ser acompanhado com tomates secos Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

Modo de preparo: veja como fazer a receita de salada de salmão.

Esse é um prato que tem origem alemã, podendo servir uma família durante um lanche ou jantar. A hortaliça contribui na prevenção de doenças crônicas, como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares.

Legenda: A recomendação é o consumo de 5 porções ou mais de brócolis por semana Foto: Shutterstock

8 fatias de pão de fôrma sem casca

2 tomates picados

1 maço de brócolis em buquês cozido

1 copo de requeijão (250g)

2 xícaras (chá) de leite

1 xícara (chá) de creme de leite

2 cubos de caldo de legumes

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de mostarda

1 xícara (chá) de queijo muçarela ralado

2 ovos

Margarina para untar

Modo de preparo: veja como fazer a receita de torta de brócolis.

7. Escondidinho de frango

A origem do escondidinho é incerta, mas alguns acreditam que o prato nasceu no Nordeste do Brasil. Ele pode ser feito com carne, frango, mandioca ou batata.

Legenda: Recita pode ser feita com com carne, frango, mandioca ou batata Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

2kg de mandioca cozida

1,5kg de peito de frango cozido, temperado e bem desfiado

2 latas de creme de leite

3 latas de milho verde

300g de muçarela em fatias

1 vidro pequeno de azeitonas verdes

1 cebola picada

1 pimentão picado

Cheiro-verde a gosto

2 colheres (sopa) de óleo

Tempero a gosto

2 colheres (sopa) de óleo

8. Ensopado de frango

Essa receita é preparada com o cozimento do frango, tendo origem em receitas tradicionais da culinária francesa. O prato é fervido em caldo em uma panela, podendo ser acompanhado com distintos vegetais, como cenoura, batata e outros ingredientes de preferência do cozinheiro.

Legenda: O prato pode ser acompanhado de vegetais Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

2 tomates picados sem pele e sem sementes

1/2 pimentão verde picado

1 cebola picada

2 dentes de alho

6 azeitonas verdes sem caroço

4 colheres (sopa) de azeite

500g de peito de frango cortado em cubos

Sal e pimenta dedo de moça a gosto em cubos

Salsa picada a gosto

9. Risoto de peixe

Esse é um prato tradicional da culinária italiana e chegou ao Brasil com os imigrantes, em meados do século XIX, onde ganhou diversas variações. Nesta versão, aprenda a fazer um risoto de peixe.

Legenda: Receita é base de peixe e arroz Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

4 xícaras (chá) de água

2 xícaras (chá) de arroz cru e lavada

1 colher (chá) de sal com alho

2 xícaras (chá) de peixe cozido e desfiado

2 colheres (chá) de mostarda

1 colher (sopa) de salsa picada

1 colher (sopa) de queijo parmesão ralado Modo de preparo: veja como fazer a receita de risoto de peixe.

10. Panqueca de carne

Esse prato é uma ótima escolha para servir durante um almoço de família ou jantar entre amigos. A receita é prática e leve, sendo servida com bastante queijo ralado.

Legenda: Receita é leve e prática, podendo ser servida no almoço ou jantar Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

Massa: 1 ovo

Massa: 2 xícaras de leite

Massa: 1 tablete de caldo de carne

Massa: 2 xícaras bem cheias de farinha de trigo

Massa: 2 colheres de sopa de azeite

Massa: 2 colheres de sopa de queijo ralado

Recheio: 1/2kg de carne moída temperada com vinagre

Recheio: 2 colheres de sopa de azeite

Recheio: 2 dentes de alho

Recheio: 2 caldos de carne

Recheio: 2 tomates sem pele picados

Recheio: 1 pimenta vermelha inteira

Recheio: orégano e salsinha a gosto

Recheio: molho de tomate

Recheio: queijo ralado a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita de panqueca de carne.