Torta de frango: saiba como fazer

Em uma vasilha grande, coloque a farinha de trigo, o amido de milho, o sal e a manteiga. Amasse essa mistura com a ponta dos dedos até formar uma farofa.

Em seguida, acrescente o ovo e dê o ponto despejando um pouco de água sobre a mistura (cerca de 50 ml), mexendo com as mãos até obter uma massa homogênea e lisa. Cubra-a com filme plástico e leve para a geladeira por cerca de 1 hora.