5 receitas com pêssego para inovar nas sobremesas

O pêssego é um fruto de origem chinesa que tem vários benefícios para a saúde. Além de registrar altos percentuais de água, ainda possui baixo valor calórico e muitas fibras.

Além disso, ainda é rico em vitaminas A, C e do complexo B. Dentre os compostos presentes nele, destacam-se a vitamina C, os compostos fenólicos e β-caroteno em razão das funções antioxidantes.

O consumo da fruta tem sido correlacionado com a menor prevalência de diabetes e obesidade, e com a proteção cardiovascular, explica a nutricionista. A ingestão dela também pode estar relacionada com a redução do risco de alguns tipos de câncer.

O Diário do Nordeste organizou uma lista com cinco receitas, incluindo pudim, creme, mousse, torta, e pavê de pêssego.

CONFIRA RECEITAS COM PÊSSEGO

1. Pudim de pêssego

Essa é uma receita de origem portuguesa que pode ter seus ingredientes modificados. O prato pode ser servido após o almoço, mas também em datas especiais, como aniversário e festas natalinas.

Legenda: Pudim de pêssego Foto: Shutterstock

INGREDIENTES