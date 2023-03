Torta de pêssego: saiba como fazer

A torta de pêssego requer um preparo cuidadoso, mas o resultado é delicioso e cremoso. A receita tem origem europeia e pode ser servida com suco, vinho, café ou chá.

1 Faça a massa: Unte uma fôrma com manteiga (ou margarina) e polvilhe com farinha de trigo. Despeje sobre a mesa a farinha de trigo, o açúcar, uma pitada de sal e a casca de limão. Misture tudo e faça um buraco no centro.

2 Faça a massa: Após fazer o buraco no centro, coloque a manteiga (ou margarina) derretida e amassada com um gargo e o ovo. Amasse com a ponta dos dedos, sem trabalhar muito os ingredientes. Embrulhe em papel impermeável e coloque no refrigerador.

3 Faça o creme: Despeje a farinha e o açúcar numa panela, junte a gema e bata bem. Adicione aos poucos o leite fervente, batendo sem parar. Leve ao fogo, continue a mexer e, assim que ferver, retire e deixe esfriar, misturando de vez em quando.

4 Faça o creme: Depois que esfriar bem, junte a manteiga (ou margarina) amolecida e amassada com garfo, batendo energeticamente. Por último, junte o rum.