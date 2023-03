Pavê de pêssego: veja como preparar

Avaliação da receita Nota: 0,00 (0 avaliações) Região francesa Categoria sobremesa Total 55 min Palavra-chave natal, delicioso

Sendo uma clássica receita do Natal, o pavê também pode ser preparado com pêssego. Doce e cremosa, a sobremesa tende a gradar diferentes gostos. O prato é brasileiro com inspiração francesa.

Pavê de pêssego

Ingredientes

1 xícara de chá de manteiga ou margarina

2 xícaras de chá de açúcar de confeiteiro

2 gemas

Raspa de limão

2 xícaras de pêssegos em calda

2 xícaras de creme de leite

Ameixa preta

Modo de preparo

1 Bata na batedeira o açúcar com a manteiga, depois as gemas e raspa, até formar um creme bem fofo. Reserve. Corte em pedacinhos, 2 xícaras de pêssegos em calda e coloque numa tigela. Junte um cálice de licar e as claras batidas em neve, delicadamente. 2 Armação: num pirex coloque uma camada de biscoitos (champanhe), regue com uma colher de calda dos pêssegos, pinha uma camada do doce e outra do creme, até terminar. 3 Bata com uma colher-de-pau duas xícaras de creme de leite, adicione uma colher de açúcar e cubra todo o pavê. Enfeite com pedacinhos de pêssegos e ameixa preta. Leve ao refrigerador ao menos 4 horas.