6 receitas com linguiça para um almoço delicioso

A linguiça é um alimento que pode ser preparado com diversas combinações diferentes, sendo tanto prato principal, recheio ou acompanhamento.

O Diário do Nordeste organizou uma lista com seis receitas com linguiça, que incluem estrogonofe, macarrão, tortilha, arroz, batata e farofa.

CONFIRA RECEITAS COM LINGUIÇA

1. Estrogonofe de linguiça defumada

Aprenda a fazer essa variação do tradicional prato de origem russa: o estrogonofe de linguiça defumada.

Legenda: Prato troca o tradicional frango pela linguiça defumada Foto: Shutterstock

INGREDIENTES