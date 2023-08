Zilu Camargo dará palestras de superação com direção de Marlene Mattos

Zilu Camargo, ex-esposa de Zezé di Camargo, dará dez palestras de superação no Brasil, com a direção de Marlene Mattos, ex-empresária de Xuxa. Zilu, que mora em Orlando, nos Estados Unidos, onde é coach e palestrante motivacional, falou sobre o assunto em entrevista ao canal "Família muda tudo", de Patricia Maldonado, no YouTube.

“Estou com um projeto bem grande no Brasil, de fazer dez palestras com a Marlene Mattos. Já está tudo pronto, vou para casa dela, ficar uma semana com ela”, contou.

Ainda na entrevista, Zilu falou sobre a separação de Zezé, com quem viveu um casamento de 30 anos. “Quando eu me separei, eu precisei muito de uma palavra, e eu não tive. Tive que me virar sozinha. Eu não me abria, não procurei uma psicóloga, porque a primeira que procurei só falava do meu ex-marido. Então, eu saí e não quis mais. Tive que me agarrar ao meu conhecimento e a Deus, e olhar a família linda que eu tinha”.

Ela ainda aproveitou o momento para alfinetar o ex, que está atualmente casado com Graciele Lacerda, apontada como pivô da separação deles. “Eu pus na minha cabeça que eu não perdi nada. Quem perdeu foi quem deixou de estar comigo. Porque eu só cresci, eu me reencontrei. Azar de quem quis ficar longe. A escolha é deles, não minha”.