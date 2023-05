Wanessa Camargo fala pela primeira vez sobre namoro do ex-marido com Isis Valverde

A cantora Wanessa Camargo falou pela primeira vez sobre o namoro do ex-marido, o empresário Marcus Buaiz com a atriz Isis Valverde. Ao ser questionada se faria um encontro de casais com o ex, já que ela também está namorando, com Dado Dolabella, ela disse que não.

“Ainda não. Eu quero muito que ele seja feliz”, respondeu, em entrevista ao programa de rádio “Chupim”.

Wanessa ainda comentou sobre o término do casamento, e disse que a história dos dois foi “linda”.

Wanessa Camargo Cantora “Ele é pai dos meus filhos, então a gente separa e lógico tem diferenças e a gente tem questões que ficam ali, mas eu falei isso até na música ‘Livre’. Não existe o certo ou o errado. É tudo uma história linda que a gente fez, a gente fez dois filhos, a gente construiu uma história, a gente teve momentos incríveis juntos. Não deu certo, mas deu certo”.

Wanessa e Marcus se separaram em 2022, após 17 anos juntos. Eles são pais de José Marcus e de João Francisco. Já o empresário e Isis assumiram o novo relacionamento este ano.