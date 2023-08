Zé Felipe é criticado após debochar de aparência de funcionária: 'não se brinca com isso'

O cantor Zé Felipe foi criticado após debochar da aparência de uma funcionária nesta quinta-feira (17) nas redes sociais. Em publicação feita por sua esposa Virgínia Fonseca, o artista aparece dizendo que os dentes de sua colaboradora pareciam os de um cavalo. "Está igual", afirmou o cantor no vídeo.

Alguns internautas saíram em defesa da mulher. "Não se brinca com isso", "Isso não é brincadeira que se faça, ela deve ter se sentido ofendida" foram alguns dos comentários.

Por conta da repercussão negativa da fala, Zé Felipe se pronunciou no Instagram sobre o que definiu como uma "brincadeira" que fez com a mulher.

"Galera, eu vi que saiu que eu estava debochando da Jana, pela brincadeira com os dentes dela, que ela tava fazendo tratamento. Aí, antes, foi a brincadeira com o João Guilherme, por causa do cropped. Put* que pariu, velho, pelo amor de Deus, a gente só brinca com quem a gente gosta, eu fui criado assim. Agora, esses pa* de bos**, que nunca fez nada, manda essa. Qualquer coisinha, mimimi, você deve ser um santo, né? Faz coisa muito pior e acha que é o dono da moral e da razão", defendeu-se ele em vídeo publicado nos Stories.