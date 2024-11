Viúva de MC Marcinho pede ajuda na internet para fazer cirurgia de urgência: 'Tumor expandindo'

Kelly Garcia, viúva do cantor MC Marcinho, usou as redes sociais para fazer um apelo. Diagnosticada novamente em julho com um tumor nas glândulas parótidas, localizadas nas laterais do rosto, em frente e abaixo das orelhas, ela pediu ajuda para conseguir uma cirurgia de urgência.

"É um pedido de socorro. Preciso de ajuda. Não tenho mais a quem recorrer. Preciso de um cirurgião de cabeça e pescoço com urgência, mas a Secretaria de Saúde está sem sistema. Não posso ser mais uma que morre na fila. Me ajudem. Tive que voltar para a fila do Sisreg [a plataforma do Sistema Único de Saúde (SUS)]”, disse no Instagram.

Kelly relatou que foi preciso três semanas para conseguir uma consulta no hospital público de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ela também explicou que o procedimento custa em torno de R$ 50 mil em um hospital particular.

“É uma cirurgia de urgência. O tumor está se expandindo. Eu não posso mais esperar. Enquanto isso, fico aguardando a morte chegar. Não quero ser mais uma nas estatísticas. Já estou apresentando paralisia facial. É um ato de desespero mesmo. Preciso que vocês marquem pessoas que possam me ajudar. Nós não temos condições de pagar, mas não quero que ninguém pague. Quero fazer essa cirurgia pelo SUS".

Essa é a terceira vez que Kelly enfrenta a doença.