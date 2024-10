Viúva de MC Marcinho é diagnosticada com tumor pela terceira vez

Kelly Garcia, viúva do cantor MC Marcinho, contou, na segunda-feira (30), que foi diagnosticada novamente com um tumor nas glândulas parótidas, localizados nas regiões laterais do rosto, na frente e abaixo das orelhas. Conforme o depoimento dela nas redes sociais, essa é a terceira vez que ela enfrenta a doença.

"Para vocês que chegaram após dezembro de 2021, fiz um vídeo explicativo sobre o tumor de parótida, tratamento e sequelas diante de tudo que passei. O tumor voltou pela terceira vez. Estou no aguardo da fila do Sisreg para começar o meu processo, mas eu declaro todos os dias a minha cura", escreveu Kelly no Instagram.

Sisreg é a plataforma do Sistema Único de Saúde (SUS) que agenda vagas em serviços de saúde pública, como consultas, exames, procedimentos especializados e internações hospitalares.

Legenda: Kelly é viúva do cantor MC Marcinho, que faleceu em 2023 Foto: Reprodução/Instagram

Em 2021, Kelly foi diagnosticada com tumores na garganta, na face, na cervical e no crânio, e passou por uma cirurgia que a deixou com sequelas como paralisia facial do lado esquerdo e queda de cabelo. "O que posso dizer é que estou no meu processo, ainda. Mas não estou morrendo, estou renascendo", disse ela na ocasião.

O cantor MC Marcinho morreu em agosto de 2023, no Rio de Janeiro, de complicações de problemas cardíacos. O artista é autor de hits como “Glamurosa” e “Rap do solitário”.