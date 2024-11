Longe das redes sociais, Jout Jout mora em cidade de mil habitantes e sem internet e TV

Após anos "desaparecida", a youtuber Jout Jout deu entrevista no primeiro episódio do podcast “De Saída: A Vida Fora da Internet”, de Chico Felitti em parceria com a produtora Beatriz Trevisan. Ela, que fez muito sucesso no YouTube com suas reflexões, mora atualmente em uma cidade de mil habitantes, cujo nome não foi revelado, em uma casa simples, sem internet, televisão e WhatsApp no celular.

Apesar disso, Jout Jout disse sentir falta da rotina: “Sinto saudade de várias coisas. Era muito bom. Eu me diverti muito, foi muito divertido ser youtuber do jeito que eu fui, pelo menos. Eu vim pra Terra pra conversar, essa é minha missão”.

Ela também contou que após anos afastada, conseguiu voltar a ser anônima, e era isso que almejava. “A minha vizinha na Chapada, onde eu tenho terreno, é da roça, sempre viveu ali, está há 50 anos ali. Ela está tendo acesso à internet agora, pra mandar áudio no WhatsApp pra amigas. Eu sempre passo na casa dela, a gente conversa. Depois de 50 encontros, ela falou assim: ‘e você, trabalha com que?’. Aí eu falei: faço uns vídeos na internet. Nessa época, eu ainda fazia o programa do GNT. E ela: ‘Ah tá, eu achava que você era bancária’”, contou a jornalista.

Jout Jout também revelou que tem uma segunda casa, na roça, que não tem banheiro, nem água encanada e é afastada da civilização. Ela fez o imóvel para morar com o filho. “A gente passou três meses na roça, nesse terreno. Foi a primeira vez que a gente voltou pra cidade desde que meu filho nasceu. É muito interessante essa vivência. A gente fez uma casa de palha e pedra, só um quadradinho pra ter teto. Chão tem”, brincou.

A jornalista ainda disse que não pretende falar de sua maternidade na internet. “Maternidade é um assunto que eu definitivamente não quero falar. Meu deus, não tem como falar desse assunto, é muito particular”, finalizou.