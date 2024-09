Viúva de Anderson Leonardo, do Molejo, diz que pensão da filha foi cortada: 'Direito a mais nada'

Paula Cardoso, viúva do cantor Anderson Leonardo, antigo vocalista do grupo Molejo, revelou, em desabafo publicado nas redes sociais nessa quarta-feira (11), que teve a pensão da filha, de 4 anos, cancelada. Alice é fruto do relacionamento da mulher com o artista, que morreu em abril, aos 51 anos, devido um câncer.

No relato, a empreendedora disse que a criança não tem apoio da família do pai. O valor seria usado para pagar a escola e parte da alimentação da garota, mas sem o benefício, a mulher afirma que não poderá arcar com a educação da menina, já que teria uma renda mensal de apenas R$ 1.800.

"Até mês passado ela estava sem plano de saúde, agora vou ter que tirar minha filha da escola porque acabei de saber que a pensão está cancelada, e olha que não pedi o valor total, pedi só o que desse para pagar a escola e comprar os lanches dela. A pensão da minha filha está simplesmente cancelada. Alice hoje não tem direito a mais nada, nem a dignidade", desabafou Paula, aos prantos.

Veja também É Hit Relembre as canções ícones do Molejo com a voz e irreverência de Anderson Leonardo É Hit Quem são os filhos de Anderson Leonardo? Conheça a família do cantor do Molejo É Hit Anderson Leonardo era sobrinho de Elza Soares e havia explicado porque não falava do parentesco

"Fazer isso com a minha filha que não teve nada, muito mal o amor do pai. Trabalho, só que sustento uma casa, tenho que pagar água, luz, IPTU... Agora tenho que tirar minha filha da escola, desfazer o plano de saúde que fiz mês passado porque a pensão não vem", acrescentou.

Há cerca de três semanas, Paula acusou os familiares do antigo companheiro de vandalizar a casa onde mora com a filha, no Rio de Janeiro.

"Minha filha não tem direito a mais nada, não tem família por parte de pai, minha filha sempre foi um estorvo, uma ameaça, sempre foi tudo... Não quero que tenham pena de mim não, mas essa é a única forma de ter voz pela minha filha e mostrar quem são as pessoas", finalizou.

Na ocasião, Paula ainda afirmou que conversou com advogados e entrou com uma ação judicial para a filha ter novamente direito ao benefício.

Após publicar o relato, a mulher voltou a se manifestar e disse ter sido alvo de críticas.

"Às vezes a internet é muito cruel, mas como disse só tenho isso aqui para expor a realidade, sempre trabalhei e trabalho! Só não ficarei mais calada com covardias que fazem com minha filha... Cansei!", escreveu.

A viúva ainda acrescentou: "Agora, aos juízes de plantão, ao julgarem prestem atenção em cada palavra dita, se não sabem ler e interpretar pelo menos ouçam mais e julguem menos", finalizou.