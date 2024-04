Relembre as canções ícones do Molejo com a voz e irreverência de Anderson Leonardo

Nesta sexta-feira (26), dia em que Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, morreu em consequência de complicações de um câncer inguinal, o Brasil se enche de memórias da alegria que sempre lhe foi característica.

Talento artístico atrelado a letras de canções divertidas, o líder da banda marcou gerações, com ápice do sucesso no fim dos anos 1990. Relembre as músicas mais famosas da banda:

"Brincadeira de criança"

Rapidamente chegou ao sucesso, com direito a videoclipe. Em destaque, formas clássicas de se divertir da infância antiga, como amarelinha, pique-esconde e, de forma mais maliciosa, a "brincadeira de beijar". Música tema do álbum de mesmo nome, de 1997.

"Dança da vassoura"

Primeiro single do disco "Brincadeira de criança". Uma parceria de Anderson Leonardo e Délcio Luiz. A letra da música, apesar de simples, é uma celebração da dança e do movimento, convidando todos a participarem de uma coreografia que envolve a vassoura como elemento central.

"Samba Diferente"

Canção do álbum "Não quero saber de Tititi", de 1996. Composição de Anderson Leonardo, em parceria com Wagner Bastos. Teve coreografia própria, "quebrando o pescocinho pro lado", que popularizou-se logo que foi lançada. Posteriormente, foi incorporada a shows de Alexandre Pires e Léo Santana.

"Samba rock do Molejão"

Música do álbum "Família", de 1998. Composição de Anderson Leonardo, João Marcos e Claumirzinho. O disco ganhou certificado de platina por ultrapassar 250 mil cópias. A canção depois foi incorporada pela torcida do Vasco da Gama.

"Cilada"

Lançada em 1996, a música já acumula 43 milhões de streams desde que foi incluída no Spotify. Esse número de reproduções foi impulsionado pelo lançamento da canção “Perfect Illusion”, single da cantora Lady Gaga. “Não era amor, foi uma ilusão perfeita”, canta a americana, enquanto o grupo carioca dizia 20 atrás: “não era amor, era cilada”.

"Paparico"

Música de 1995, do disco Grupo Molejo - volume 2. O termo "paparico", que dá título à canção, refere-se ao ato de mimar, de tratar com excesso de carinho e atenção, muitas vezes com o intuito de agradar ou seduzir alguém. Virou moda na época.