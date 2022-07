Victor Pecoraro diz que está ‘muito feliz’ sem a ex Renata Muller

Após o desabafo da ex-esposa, Renata Muller, o ator Victor Pecorato disse que está "muito feliz" sem a ex. “Essa é a real”, disse ele nos Stories, na tarde desta quinta-feira (21).

“Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês: a mídia, as pessoas, estão esperando eu ficar aqui justificando, respondendo o que a mãe das minhas filhas escreve, o que a mídia escreve. Gente, eu não vou fazer isso, não".

E seguiu: "Não é questão de estar certo ou errado, é questão que a satisfação que eu tenho que dar é pra Jesus, com meu joelho no chão, entre eu e ele. Só pra deixar o recado aqui. E tem muita gente mandando mensagem positiva, outras negativas… Que Deus abençoe todos vocês”, disse ainda o ator na série de vídeos.

Em seguida, Victor publicou um trecho de uma música de louvor chamada “Maranata”.

Desabafo

Na madrugada de hoje, Renata publicou dois vídeos no Instagram detalhando o caso do ex-marido com Rayanne Morais enquanto o casal ainda estava junto.

Legenda: O casal esteve junto por 13 anos Foto: Reprodução

A traição, segundo Renata, começou quando Victor e Rayanne foram gravar o filme “A entrega”. No pronunciamento, ela conta que desconfiou do clima e intimidade da dupla de atores.

Traição

Na segunda-feira (18), em uma live no Instagram, Victor Pecoraro confessou que se envolveu com Rayanne enquanto estava casado. Logo após, aparentemente arrependido da revelação, ele afirmou que já estava "livre" do casamento com Renata quando se relacionou com a ex de Latino.

Victor e Renata são pais de duas filhas, Rebekah, de 6 anos, e Sophia, de 10. Eles estavam casados há 13 anos.