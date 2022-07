Renata Muller detalha traição de Victor Pecoraro com Rayanne Morais: 'tenho provas'

A ex-esposa de Victor Pecoraro, Renata Muller, falou de novo sobre a traição dele com Rayanne Morais, enquanto o casal ainda estava junto. Nesta quinta-feira (21), ela detalhou o caso e disse que tem provas concretas.

Segundo Muller, a traição, já admitida por Victor, começou quando ele e Rayanne foram filmar o filme "A entrega". No pronunciamento, ela conta que desconfiou do clima e intimidade da dupla de atores.

O auge, segundo ela, foi no seu aniversário. Ela conta que Victor saiu de casa e só voltou no outro dia, em meio a negativas de que tinha uma amante: "Ele dizia que não ficaria com Rayanne nem se fosse solteiro". No entanto, quem pediu a separação foi Victor.

Renata Muller Influencer e ex-esposa de Victor Pecoraro No dia 7 de junho, dia do meu aniversário, ele saiu de casa, e eu tive todas as revelações, encontrei várias fotos e vídeos de beijos entre os dois... Ele a levou para conhecer os pais dele. E ele seguia negando... Perguntei se ela estava com ela, se tinha me traído, e ele negava (...) Ele dormiu na casa dela no dia do meu aniversário

A influencer continua o relato falando que ficou em choque: "Mostrei para elas as fotos e o vídeo, deles se beijando, e ele disse que era uma cena de filme. Mentira. Eles alugaram uma casa pós-filme para passar uns dias. Desde o dia do meu aniversário, ele mora com ela, no Rio. Tenho provas".

Por fim ela conta que o fim do casamento de 13 anos foi uma libertação. "Foi bom para eu poder me libertar dessa situação e seguir. Sei que não vai ser fácil, como não tem sido. Foram dias horrosos, os piores dias da minha vida", desabafou, aos prantos.

Traição

Em uma live no Instagram, Victor Pecoraro confessou que se envolveu com Rayanne enquanto estava casado. Logo após, aparentemente arrependido da revelação, ele afirmou que já estava "livre" do casamento com Renata quando se relacionou com Rayanne.

Os dois são pais de duas filhas, Rebekah, de 6 anos, e Sophia, de 10.

"Perdi perdão à Renata pela atitude precipitada de me envolver com uma pessoa, mas não de me separar. (...) Errei em ter me precipitado em me envolver com uma pessoa enquanto eu deveria ter esperado para isso, em respeito ao meu casamento de 13 anos, mas eu estava muito magoado e não quis esperar. E não é a questão de ser a Rayanne, poderia ter sido qualquer outra pessoa. A questão é eu ter aberto o meu coração para me envolver com outra pessoa", disse ele.