Sobrinho de Ricky Martin retira acusação de incesto e assédio contra o cantor

Ricky Martin ganhou a causa contra o sobrinho de 21 anos, Dennis Yadiel Sánchez, que lhe acusava de assédio e incesto. Durante uma audiência que aconteceu nesta quinta-feira (21), o jovem retirou sua reivindicação de ordem de restrição que havia sido emitida diante das acusações.

A equipe do cantor do hit “Livin’ La Vida Loca” publicou um comunicado nas redes sociais do artista confirmando que o caso foi arquivado.

“O acusador confirmou ao tribunal que sua decisão de arquivar o assunto foi apenas dele, sem qualquer influência ou pressão externa, e o acusador confirmou que estava satisfeito com sua representação legal no assunto. O pedido partiu do acusador pedindo o arquivamento do caso”, diz parte do comunicado.

Comunicado da equipe de Ricky Martin Isso nunca foi nada mais do que um indivíduo problemático fazendo falsas alegações sem absolutamente nenhum fundamento. Estamos felizes que nosso cliente viu a justiça feita e agora pode seguir em frente com sua vida e sua carreira

O comunicado ainda confirma os shows de Ricky Martin nesta sexta-feira (22) e no sábado (23) com a Orquestra Filarmônica de Los Angeles no Hollywood Bowl, nos Estados Unidos.

Acusação

Ricky Martin teria mantido um relacionamento com o sobrinho durante sete meses. O cantor não teria aceitado o término do romance, e, por isso, agredia e perseguia o jovem.

Desde o início, a defesa de Ricky disse que as acusações eram falsas e Dennis sofria com problemas de saúde mental.

Ricky é casado com o artista sírio Jwan Yosef, e tem quatro filhos: Lucia Martin-Yosef, Matteo Martin, Valentino Martin, Renn Martin-Yosef.