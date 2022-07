Repórter canta paródia de música da Xuxa para satirizar morte de suspeitos de roubo

Júnior Rocha, repórter do programa "Brasil Urgente", na Band TV, cantou uma paródia da música infantil 'Cinco Patinhos na Lagoa', da Xuxa Meneghel, para satirizar a morte de três homens suspeitos de roubo em confronto com a polícia. O caso aconteceu nesta quinta-feira (20) em Foz do Iguaçu, no Paraná. O jornalista ainda deu risada durante a reportagem.

A TV Tarobá, afiliada à Band no Paraná, afirmou que vai tomar "medidas cabíveis" contra o profissional. No entanto, a emissora não detalhou ainda quais seriam essas penalidades.

No início da matéria, Rocha disse que a notícia que iria dar era "tão boa" e "maravilhosa" que merecia uma música. Ele cantou gesticulando como se atirasse com uma arma: "Três bandidos foram assaltar uma residência aqui na fronteira. O Choque e a Rocam chegaram e pá, pá, pá, e os bandidos estão no inferno a queimar".

Depois disso, o repórter falou que a polícia "não dá brecha" para criminosos e afirmou, com o efeito sonoro de aplausos, que o desfecho dessa história era para "glorificar de pé".

"Parabéns, Choque! Parabéns, Rocam! Os cavaleiros de aço da Polícia Militar do Estado do Paraná. O bem venceu o mal. E, é claro, o cidadão de bem, com a integridade física zelada", comemorou o repórter.

Comparou com a Covid-19

Rocha ainda comparou a morte dos três homens com as vítimas da pandemia de Covid-19, que, nesta quinta-feira (21), ultrapassam 670 mil no Brasil.

"Os criminosos tentaram a sorte e, é claro, levaram o azar. Vamos supor que eles morreram de Covid, a variante 5569 milímetros. Agora, o satanás está recebendo esses criminosos", comentou, com risos.

Repercussão

A postura do profissional desagradou muitos que compartilharam a reportagem nas redes sociais criticando a emissora e o repórter.

"Meus Deus, que bizarrice", comentou um no Twitter. "Isso é um jornalista? Isso é jornalismo? Isso é o Paraná. Isso é o Brasil em 2022", analisou outro na mesma rede social. "Matança generalizada a gente já sabe que existe, mas repórter tripudiando é novidade", refletiu mais uma.

No entanto, houve, também, quem defendesse o comportamento de Rocha. "Desculpe a todos que comentaram, era para ele estar chorando porque a Polícia apagou 3 CPFs?". No ano passado, quando o assassino em série Lázaro Barbosa foi morto em confronto com a Polícia, o presidente Jair Bolsonaro se referiu ao caso como "CPF cancelado".

Família, Deus, Pátria, Armamento e Democracia

Na biografia de seu perfil no Instagram, Júnior Rocha usa as palavras "Família", "Deus", "Pátria", "Armamento" e "Democracia" para se descrever.

Suas postagens de destaque são a matéria que viralizou, uma foto segurando uma arma de caça e uma sequência de imagens de um treinamento de policiais rodoviários federais.

O jornalista também compartilhou a matéria nos 'Stories' e repostou um amigo que escreveu: "Sensacional meu mano! Jornalismo de Direita sobrevive! Foz do Iguaçu não é para amadores!".

Providências

A TV Tarobá, afiliada ao Grupo Bandeirantes no Paraná, informou, em nota enviada à Folha de S. Paulo nesta quinta-feira (20), que vai "tomar providências necessárias ao caso".

"A TV Tarobá manifesta que não concorda com qualquer tipo de apologia à violência e informa que irá tomar as providências necessárias ao caso", afirmou a emissora.