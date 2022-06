Vestido de Marilyn Monroe ficou estragado após uso por Kim Kardashian; veja fotos

Após fazer uma 'gambiarra', no Met Gala 2022, para poder usar um vestido usado por Marilyn Monroe, Kim Kardashian voltou a ser duramente criticada nas redes sociais.

O perfil oficial do acervo de Marilyn no Instagram publicou imagens da peça histórica após o uso por Kim, no último domingo (12). O vestido, desenhado pelo estilista Jean-Louis, surgiu com vários danos e remendos.

Internautas apontaram diferenças na confecção original, como a ausência dos pedaços de vidro e o zíper danificado.

Nas redes sociais, o atual estado do vestido dividiu opiniões. "Quanto vale estragar a história, Kim Kardashian?", questionou um perfil.

"Se os responsáveis pelo vestido permitiram ... mesmo que ela tenha pago bilhões... qual a lógica de criticar ela?", comentou outra internauta.

RELEMBRE A POLÊMICA

Kim Kardashian foi uma das celebridades mais comentadas que passaram pelo tapete vermelho do Met Gala 2022. O look escolhido pela empresária foi o vestido bege, com 6 mil cristais costurados, que Marilyn Monroe usou quando cantou "Happy Birthday" no aniversário de 45 anos do presidente Kennedy.

A socialite, porém, "escondeu" um detalhe do público. Devido às curvas de Kim, principalmente na região dos quadris, o zíper do vestido não foi fechado completamente, e ela precisou usar um casaco de pele branco para esconder a "falha".

Mesmo com o esforço da equipe de Kardashian, empenhada em fazer o vestido caber, parte das nádegas da empresária ficou descoberta, conforme imagens publicadas pelo portal TMZ.

VESTIDO É AVALIADO EM US$ 5 MILHÕES O vestido pertence ao museu Ripley’s Believe It or Not, arrematado em 2016 por quase US$ 5 milhões, se tornando o mais caro de todos os tempos.