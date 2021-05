Thales homenageia o marido Paulo Gustavo como Dona Hermínia no Dia das Mães: "A maior do Brasil"

O marido do ator Paulo Gustavo, o dermatologista Thales Bretas, fez uma homenagem à 'Dona Hermínia', papel famoso do humorista, e a sua própria mãe, nesse domingo (9) de dia das mães.

Thales compartilhou uma foto de Paulo Gustavo, caracterizado como Dona Hermínia, amamentando um dos filhos do casal, Gael. Na sequência, uma foto de Thales e sua mãe, Solange Bretas, com os gêmeos Gael e Romeu.

“As duas maiores mães da minha vida! A primeira é a maior do Brasil. Mas representou para mim um ‘pãe’ tão atencioso, carinhoso e dedicado. Na foto ele amamentava Gael no set de filmagem! Te amo PG!”, disse Thales em homenagem ao marido.

“A outra é minha mãezinha quando conheceu os netos, a continuação da nossa família. Como você foi sempre presente e amorosa todo o tempo comigo! Tenho certeza que deu tudo o que pode. Te amo!! Amo vocês para sempre!”, afirmou, se referindo a Solange.

Paulo Gustavo morreu na noite da última terça-feira (4), vítima de Covid-19, aos 42 anos. Ele passou mais de um mês internado em um hospital do Rio de Janeiro precisou ser intubado para recorrer à ventilação mecânica.

O quadro de saúde do ator se agravou e, na tarde desta terça-feira (4), se tornou irreversível. Ele foi diagnosticado com uma embolia pulmonar nos últimos dias, e o estado de saúde começou a se deteriorar.

A morte precoce do ator, que conquistou uma multidão de fãs ao longo a carreira, comoveu o País. Famosos amigos de Paulo Gustavo escreveram mensagens de luto pela partida do humorista. O site oficial da Beyoncé, de quem o ator era fã, também prestou tributo.

Dona Hermínia

A personagem mais marcante do ator, a Dona Hermínia, foi criada para a peça 'O Surto', em 2006. Paulo Gustavo usou como inspiração sua própria mãe, Déa Lúcia Amaral, e outras familiares. Hermínia é mãe de Garib, Juliano e Marcelina, e a trama ressalta as relações e peculariedades da família.

Após o sucesso de sua Dona Hermínia no teatro, Paulo Gustavo emplacou no cinema o fenômeno “Minha Mãe É Uma Peça - O Filme”. Lançado em 2013 e dirigido por André Pellenz, conquistou o público ao narrar, com muita inteligência e bom humor, as peripécias envolvendo a protagonista e sua família.

O festejado projeto ganhou ainda duas sequências, sendo “Minha Mãe É Uma Peça 3” o filme detentor da maior bilheteria do cinema nacional até agora. Um feito notável que apenas comprovou o talento de Paulo e a potência de um trabalho cada vez mais chegado às pessoas.

No teatro, Dona Hermínia (Paulo Gustavo) levou mais de 2 milhões de espectadores. Já nos cinemas do Brasil, foram 15 milhões de espectadores, com os filmes "Minha Mãe é uma Peça" e "Minha Mãe é uma Peça 2".