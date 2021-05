'Tem que Vigorar', livro de Gil do Vigor, já vendeu 5 mil cópias na pré-venda

O livro do ex-BBB 21 Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, foi colocado em pré-venda nesta quarta-feira (19) e já vendeu 5 mil cópias. Intitulada de "Tem que Vigorar", a obra de 128 páginas conta a história de vida do pernambucano.

Depoimentos da mãe do economista, Jacira Santana e das estrelas Xuxa e Deborah Secco, fãs declaradas de Gil, estarão nas páginas da história do "vigoroso". As informações foram divulgadas pelo Gshow, com dados da assessoria da Globo Livros.

A data de lançamento está marcada para 10 de junho. "Foi muito bom escrever. Muita luta, muita batalha, em nome de Jesus. Ah, tem muita cachorrada, né? A cachorrada está sempre no livro, na vida, nas relações", revelou Gil do Vigor, em entrevista.

O pernambucano, que foi contratado pela Globo após sair do BBB 21 no 4º lugar, tem agenda cheia e muito amor nas redes sociais. Ele já conta com mais de 13,6 milhões de seguidores no Instagram.

Ataques homofóbicos

A presença de Gil do Vigor na Ilha do Retiro, sede oficial do Sport Club do Recife, gerou dois casos de homofobia entre os conselheiros da instituição esportiva na semana passada.

O conselheiro Flávio Koury, que teve áudio vazado, chegou a afirmar que a presença de Gilberto no estádio seria "uma desmoralização" à história do Sport. Além disso, o conselheiro chegou a comentar que a torcida iria achar que "na Ilha só tem viado".