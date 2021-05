'Clone' de Gil do Vigor, candidato a vereador nos EUA faz sucesso nas redes sociais

Em meio ao sucesso do Big Brother Brasil (BBB) 21 nas redes sociais, fãs do ex-participante Gil do Vigor encontraram um "clone" do pernambucano vivendo em outro continente. Batizado de "Richie do Vigor", Richie Floyd é candidato a vereador de uma cidade nos Estados Unidos.

A semelhança não está só no cabelo baixo, tom de pele e barba: Richie usa uma blusa salmão — a mesma que Gil usou em todos os paredões no BBB 21 — e está sorrindo, que nem a foto de divulgação do brasileiro para o reality.

Após ter uma onda de menções e seguidores no Twitter, Richie mudou seu nome na rede social para "Richie do Vigor".

"Então, o Twitter brasileiro decidiu que eu pareço com um cara do Big Brother Brasil e minhas menções acabaram de explodir", relatou o candidato ao Conselho da Cidade de São Petersburgo, no estado americano da Flórida.

Resposta de Gil

O participante que ficou em 4º lugar no BBB 21 entrou na brincadeira e respondeu o tuíte da semelhança, postado pelo americano. Em inglês, o economista pernambucano brincou: "Ei, você não pode postar uma foto como eu sem fazer 'uma cachorrada' antes".

O ex-BBB 21 e contratado da TV Globo continuou a interação no seu perfil e questionou os seguidores: "Será que rola um casal com @richiejfloyd ??? Somos Gêmeos". Ele. Um seguidor afirmou que Richie era casado e Gil retrucou: "Uma morte horrenda".

Richie do Vigor respondeu o tuíte agradecendo Gil pela menção e disse "Eu fiquei sabendo que você é uma pessoa muito inspiradora", ao passo que Gil o agradeceu.

O candidato a vereador ainda publicou o nome da dança criada por Gilberto dentro do BBB, o "Tchaki tcha".

Relação com Lula

Richie Floyd é professor, sindicalista e membro do partido Socialistas Democratas da América. Após o tuítes sobre Gil, ele aproveitou para elogiar o ex-presidente Lula e pedir que as pessoas votem nele.

Em entrevista ao portal americano "Jacobin", o candidato a vereador disse que aproveitou atenção que estava ganhando no Brasil para mandar uma mensagem que ele defende em sua campanha: "a necessidade de lutar pela classe trabalhadora".