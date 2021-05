Sport homenageia Gil do Vigor no uniforme após ataques homofóbicos

Após ataques homofóbicos de conselheiros do clube, o Sport resolveu homenagear o ex-BBB Gil do Vigor no uniforme dos jogadores para a partida contra o Náutico, neste domingo (15), pelo Campeonato Pernambucano. O nome dos atletas na camisa foi seguido pela frase "Do Vigor".

"O Sport é Do Vigor e contra a homofobia. Hoje, vamos perfilar de manto marcado com alguém que nos dá muito orgulho: Gilberto Nogueira", publicou o clube.

"As camisas serão vendidas e todo o dinheiro arrecadado será doado ao Instituto Boa Vista, ONG de pautas LGBT", acrescentou.

O ex-participante do BBB 21 foi alvo de ataques homofóbicos de conselheiros do Sport nos últimos dias. As ofensas foram feitas em áudios atribuídos aos conselheiros Flavio Koury e Renan Valério.

Torcedor do Sport, Gil havia sido convidado pelo clube para conhecer o estádio e também a loja do time. Lá, ele posou para fotos, deu entrevista e fez a famosa coreografia "tchaki tchaki".