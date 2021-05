Gil do Vigor sofre ataque homofóbico de conselheiro do Sport e reage: 'Machuca muito'

Após visita de Gilberto Nogueira, ex-BBB 21, à Ilha do Retiro, estádio do Sport, um áudio com ataque homofóbico de um conselheiro do time viralizou nas redes sociais. Flávio Kury classificou "falta de respeito" e "depravação" a dança que o economista fez no momento de visitação.

Gil do Vigor se pronunciou sobre o episódio que chamou de "primeiro ataque homofóbico que se depara após o BBB". "Tirando o dia off para não perder minha alegria por tudo que venho vivendo...... É muita dor!, definiu.

O ex-BBB, quarto lugar do reality show, afirmou que "segue firme", mas informou que tomará providências sobre o caso.

"Se ele tivesse feito essa dancinha na casa dele ou no bordel, ou onde ele quisesse, eu não estava nem aí. Mas foi dentro da Ilha do Retiro, né rapaz. Isso é uma desmoralização. Isso é ausência de vergonha na cara. É isso que a gente está vivendo. Esses tempos novos, é isso. Não tem mais respeito. Filho não respeita pai, pai não respeita filho, não respeita irmão. Não tem amigo. É a depravação", disse o conselheiro.

Flávio Koury confirmou a autoria do áudio para o Globo Esporte e disparou: "O que eu disse é que eu não gosto é de putaria e não gosto mesmo não. Vocês tratem de não querer botar palavra na minha boca. Não admito isso."

Pronunciamento do Sport

O Sport Clube do Recife se posicionou por nota oficial na noite desta sexta-feira (14) pontuando que Gil do Vigor sempre terá local legítimo na torcida do time. Texto informa ainda que estão sendo tomadas providências que para o ato de homofobia seja penalizado.

Milton Bivar, presidente do clube, divulgou a mesma nota em seu Twitter e agradeceu a Gilberto:

"O Sport Club do Recife é de todos. Gil do Vigor é e será sempre um legítimo representante das cores do Sport. Um clube plural, do povo. A maior torcida do Norte/Nordeste. Não segregamos quem ama o Sport. O amor que une nossa torcida ao clube é incondicional.Obrigado Gil, por levar o nome do Sport pra todo o mundo. Pelo Sport Tudo!!! Milton Bivar/ Carlos Frederico de Melo"

Pedido de expulsão

O também conselheiro do Sport, Romero Albuquerque, que vazos os áudios, afirmou que protocolou pedido para que Koury seja expulso do quadro social do time. Segundo ele, o ato foi criminoso.

Dei entrada no requerimento que pede a expulsão de Flávio. Divulguei porque além do fato administrativo, ultrapassou a esfera criminal. É homofobia. Algo na minha visão muito grave. Acabei expondo outros conselheiros, mas não podia ser diferente meu posicionamento. Tinha que me manifestar para que essa atitude está errada."