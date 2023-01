Tadeu Schmidt fala pela primeira vez com participantes da Casa de Vidro

O apresentador Tadeu Schmidt apareceu ao vivo para conversar com os quatro participantes da Casa de Vidro na noite desta terça-feira (10). Ao falar com os "envidraçados", pediu para que cada um utilizasse o tempo de 30 segundos para justificar a permanência no programa.

Os quatro disputam duas vagas na casa mais vigiada do Brasil, que abre as portas já na próxima segunda-feira (16). A decisão parte do público, que deve escolher um homem e uma mulher para compôr o elenco definitivo. Assim, apenas dois seguirão na disputa pelo prêmio.

Confira discursos

Por ordem alfabética, Gabriel foi o primeiro a falar: "Eu acho que é uma oportunidade de estar aqui na Casa de Vidro e chegar muito grande na casa e jogar, incomodar, fazer parte do jogo e sair de lá com o bolso cheio."

Já Giovanna, uma das participantes "canceladas" pela internet, afirmou não ser perfeita. "Eu erro, eu acerto. Sou doida, intensa e não consigo ser planta. Quero entrar para fazer diferença no jogo, para criar entretenimento para o brasileiro, que ele merece. É um sonho".

Manoel, por sua vez, declarou: "já me tornei uma outra pessoa. Sei que essa montanha-russa só começou. Aqui dentro está sendo algo indescritível. Se eu conseguir influenciar mais pessoas, com mais amor, como aqui, vou ficar feliz demais".

A participante Paula tirou um tempo para agradeceu ao público. "Isso aqui é uma emoção. Quero muito para fazer a diferença, mostrar a força do Pará. Quando abrir a votação, vota muito. Quero pagar as minhas contas".

Casa de Vidro do BBB 23

A Casa de Vidro do Big Brother Brasil é uma dinâmica em que participantes ficam presos em um cômodo com paredes de vidro, aguardando a aprovação do público para entrar na casa oficial.

Nesta edição, ela foi instalada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O público pode visitar o local e interagir com os participantes. A votação acontecerá posteriormente, e será aberta para quem quiser deixar o voto.