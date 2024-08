Simony compartilha reflexão sobre abandono de mulheres com câncer: 'Homens saem pela porta'

A cantora Simony, que enfrentou um câncer no intestino entre 2022 e 2023, publicou uma longa reflexão, nesta segunda-feira (26), sobre mulheres em tratamento da doença serem abandonadas pelos companheiros. No começo desse ano, a artista terminou o noivado com o cantor Felipe Rodriguez, após 4 anos de relacionamento.

“Quando uma mulher é diagnosticada com câncer, o mundo dela desmorona. Ela enfrenta uma batalha que vai além da dor física, lutando contra o medo, a incerteza e a angústia. Neste momento tão vulnerável, espera-se que o parceiro seja um pilar de apoio, alguém para segurar sua mão quando as forças fraquejam, para oferecer palavras de encorajamento quando tudo parece perdido. Mas, infelizmente, nem todos os homens assumem esse papel", iniciou ela.

"Pior ainda são os homens que, incapazes de lidar com a situação, abandonam as mulheres à própria sorte. Eles saem pela porta, deixando para trás promessas vazias e um coração partido. Em um dos momentos mais difíceis da vida de suas companheiras, eles viram as costas, mostrando que o na saúde e na doença era apenas uma frase dita sem real compromisso".

Simony ainda falou dos homens que ficam, mas se transformam em "lobos em pele de cordeiro" pois “fingem estar ao lado da mulher, mas, na verdade, só a maltratam”.

Recentemente, Simony, que tem 47 anos, revelou que gastou mais de R$ 500 mil com o tratamento do câncer. Atualmente, ela faz sessões de imunoterapia para controlar a doença.