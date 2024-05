Simony revela ter gastado R$ 500 mil em tratamento de câncer no intestino

A cantora Simony revelou que gastou R$ 500 mil em seu tratamento de câncer no intestino. Ela precisou vender seu patrimônio para custear os gastos com a saúde, já que não tinha plano.

“Quando descobri o câncer, eu estava sem plano de saúde. Tive que fazer o tratamento no particular. Gastei mais de meio milhão de reais. A gente vendeu um terreno ali, um negócio aqui, e conseguimos pegar essa grana. Agora eu tenho plano de saúde”, disse ela em entrevista ao “PodC”, de Celso Portiolli.

Simony ainda explicou que atualmente faz sessões de imunoterapia. “Hoje eu faço um tratamento caríssimo, que agora o plano de saúde vai começar a pagar, mas cada imunoterapia que eu faço, a cada 21 dias, é R$ 61 mil. Tenho que fazer dois anos desse tratamento. Já fiz um ano”.

“Fico chateada quando as pessoas falam algumas coisas. Pô, trabalhei desde criança, tive que desfazer de algumas coisas minha. Nunca pedi nada para ninguém, apesar de ter amigos maravilhosos que me ofereceram, mas eu não quis e preferi vender um patrimônio para pagar o tratamento”, disse ainda na conversa com Portiolli.

Cura do câncer

Ela também explicou que após a doença, ficou ainda menos materialista. “ Não queria comprar nada para mim. Sempre gastava tudo para os meus filhos. Mas agora se eu quiser comprar uma bolsa de marca, se tiver vontade de ter uma, eu vou comprar, porque eu não sei até quando vou estar aqui”.

Após passar por um tratamento intenso de quimioterapia, em julho de 2023, Simony anunciou que estava curada do câncer com uma postagem nas redes sociais.