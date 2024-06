Sheila Mello é diagnosticada com pneumonia e alerta seguidores: 'Se está com tosse corra'

Sheila Mello, de 45 anos, começou este domingo (26) com um susto: ela deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, nesta madrugada, com um quadro de tosse e febre.

A dançarina revelou a Revista Quem que foi diagnosticada com pneumonia, mas que já recebeu alta médica e se recupera em casa.

"Estava com um quadro de tosse, fiquei sem ar à noite e fui para o pronto-socorro, deu pneumonia. Fiquei no hospital somente para os exames, já vou para casa", disse a artista.

Conselhos

A eterna loira do tchan aproveitou a situação para aconselhar os seguidores que porventura estiverem com um quadro de tosse, como ela, a ficarem atentos:

"Estava com uma tosse persistindo já há duas semanas. Estava tranquilo, porque não estava com febre, mas essa noite fiquei com muita falta de ar, não consegui dormir e fui para o hospital. Acredita que deu pneumonia? O médico falou que está uma epidemia. Se você está com uma tosse seca e está persistindo, corra".

Sheila contou ainda que, para o tratamento, o médico lhe prescreveu dois antibióticos. "Como está muito no comecinho, não tem nada grave", disse ela ainda ofegante.

"Até perguntei: 'E se eu tivesse esperado o corpo restabelecer?'. O médico falou que eu ia me lascar. Dessa vez o corpinho não deu conta", brincou Mello.

Ainda neste domingo, a bailarina postou um vídeo no Instagram em que dizia: "Lembre-se, cuidar da emoção é cuidar do corpo!". Ela explicou: "Às vezes, eu quero falar alguma coisa aqui com vocês, mas aí eu falo: 'ai, besteira! Para quê que eu vou ficar falando isso?'. Mas aí a coisa toma outro caminho", começou.

"Teve um enfermeiro que me mandou uma mensagem falando o quanto, que realmente tem essa epidemia dessa pneumonia e também uma epidemia de problemas psiquiátricos. Aí ele me fez uns elogios de algumas postagens que eu tenho convidado as pessoas a refletirem. E onde eu quero chegar com isso?", acrescentou ela.

Por fim, ela complementou ainda que os seguidores tentem entender suas emoções: "O quê que ela está manifestando que levou o meu corpo a um problema de saúde? Estresse crônico, pensamentos negativos podem enfraquecer o sistema imunológico, deixando o corpo mais vulnerável a infecções. Então prestem atenção não só nos sinais do corpo, mas também ao emocional. Dito isso: cuidarei dele devidamente".