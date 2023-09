Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta sexta-feira (8)

A "Sessão da Tarde" de hoje, sexta-feira (8), exibe o filme “MIB - Homens de Preto 3” após “Mulheres de Areia”, às 15:20, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "MIB - Homens de Preto 3"

O Agente J viaja no tempo para impedir os planos de Boris, um alienígena que escapou de uma prisão lunar de segurança máxima e assassinou o Agente K. Ao voltar no tempo, J conhece o jovem Agente K e logo descobre um grande segredo do colega. Juntos, eles irão lutar para deter o perigoso assassino de uma vez por todas.

TRAILER DE "MIB - Homens de Preto 3"

FICHA TÉCNICA DE "MIB - Homens de Preto 3"