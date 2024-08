Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quarta-feira (21)

A "Sessão da Tarde" de hoje, quarta-feira (21/8), exibe o filme “Jornada da Vida” após “Cheias de Charme - Edição Especial”, às 15h25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

Em seu vilarejo no norte do Senegal, Yao é um garoto de 13 anos disposto a tudo para encontrar seu herói: Seydou Tall, um famoso ator francês. Convidado a promover seu novo livro em Dacar, Tall retorna ao seu país de origem pela primeira vez. Para realizar seu sonho, Yao prepara uma fuga e atravessa 387 km sozinho até a capital senegalesa. Comovido com a atitude do jovem, Tall o acompanha de volta para casa e, ao se dirigir ao vilarejo do garoto, o ator acaba indo de encontro às suas raízes.

