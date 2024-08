Filha de José Wilker homenageia o pai no dia do aniversário dele

A atriz Isabel Wilker decidiu homenagear o pai, o ator José Wilker, com um post em suas redes sociais no dia que o artista faria aniversário, na terça-feira (20). José Wilker, que é cearense, morreu em 2014, vítima de um infarto fulminante, enquanto dormia.

“20 de agosto. Seriam 77 anos? Acordei de madrugada e ensaiei uma carta, mas agora que comecei, fiquei tímida (risos). É o seu aniversário. Digo é, no presente, porque tanto de você já ficou para o passado. Esse ano de 2024 marca dez anos disso, de você no passado. Ontem foi o Dia do Ator e num vídeo bonito que circulou por essas redes, vários atores davam conselhos para futuros atores e você disse assim: 'deixar o corpo sair espiritualmente em aventura, só'”, iniciou ela.

“Como mágica, te assisti dizer uma coisa que nunca tinha lhe ouvido dizer antes -- depois de tanto tempo, depois de tanto no passado, você aqui, agora, me surpreendendo. E de agora em diante pensarei em você sempre assim: espiritualmente em aventura, só. Feliz aniversário!, completou.

Nos comentários, Isabel recebeu mensagens de carinho: “Um gigante nas novelas, nos teatros e nos filmes”, escreveu uma pessoa. “Que lindo, Isabel. Esse leonino inesquecível”, disse outra.