Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (21)

A novela 'Cheias de Charme' desta quarta-feira (21) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Ariela e Isadora se preocupam com o comportamento de Sônia.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta quarta-feira

Ariela e Isadora se preocupam com o comportamento de Sônia. Niltinho conversa com Rodinei sobre a inauguração da Galehip. Cida se incomoda com os insultos que Conrado faz a Elano. Samuel flagra Penha e Gilson juntos. Inácio fica arrasado com a possibilidade de Rosário não perdoá-lo. Sônia se irrita de ter que ir à inauguração da Galehip com Gracinha.

Chayene chega em casa e fica chocada ao ver Socorro produzida ao lado de Laércio. Todos se surpreendem ao saber que Rodinei é o novo dono da Galehip. Laércio informa a Chayene que Socorro é sua nova estrela. Brunessa reage com despeito aos elogios de Rodinei para Liara. Gilson fica inconformado com a decisão de Penha em se separar dele.

Cida decide processar a família Sarmento. Isadora anuncia seu namoro com Niltinho. Gilson fala para Lygia que terminou seu relacionamento com Penha. Máslova aconselha Conrado a pedir Cida em casamento. Liara vê Brunessa beijando Rodinei. Rosário é acusada de se aproveitar do estado de Fabian para se promover.

Rodinei contrata Brunessa para trabalhar na Galehip. Gilson fala a Samuel que vai voltar para Pernambuco. Ariela e Isadora ficam amigas. Marisete aconselha Stela a viajar com Elano.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.