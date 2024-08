Marcelo Bimbi diz ter sido hackeado após perfil postar acusações de estupro contra Gladson Cameli

Marcelo Bimbi, ex-marido de Nicole Bahls, informou que seu perfil do Instagram foi hackeado e que as acusações de estupro contra Gladson Cameli, atual governador do estado do Acre, são falsas. Por meio do stories nesta quarta-feira (21), o ator e apresentador disse que vai prestar queixa e afirmou que o Cameli é "seu amigo de longa data".

"Quero esclarecer que fui alvo de um ataque hacker por alguém que desconheço e contra quem estou prestando queixa e espero que seja exemplarmente punido e enquadrado no rigor da lei de crimes cibernéticos, conforme meu desejo expresso às autoridades em queixa crime na delegacia de polícia", disse Bimbi.

Legenda: Bimbi prestou solidariedade ao governador do Acre pelos ataques Foto: Reprodução/Instagram

Os ataques fizeram graves acusações contra Gladson Cameli. “Sabem o que o Governador do Acre fazia comigo? Eu fui ‘bolinado’ pelo Governador do Acre. Ninguém acredita. Mandaram uma mensagem que vão me matar. Parabéns à democracia”, dizia uma sequência de stories no perfil de Bimbi.

O suposto ataque hacker ainda dizia: "Preciso de ajuda! Esse Governador do Acre, com seus capangas, vai me pegar. Uma vez o senhor me levou pro seu apartamento em Brasília, e me abusou. E vou provar."

Logo após as postagens, Marcelo apagou os stories. Depois, ele voltou a falar das acusações. “Esperando você, ‘Gayvernador’, com seus capangas. Senhor Gladson, você me usou como uma mulher. Teus amigos, inclusive um, me ofereceram 13 mil reais para matar a irmã dele. Ou o senhor manda me matar ou vou resolver”, disse.

Bimbi finalizou a polêmica compartilhando o print de uma conversa no WhatsApp onde era ameaçado. No último story, ele marcou a Polícia Federal, e frisou que acredita no Judiciário.

Gladson Cameli se pronuncia

Gladson Cameli, compartilhou, também nos stories, uma nota, sem citar diretamente o caso. Ele afirmou que tomará as medidas cabíveis na Justiça.

Leia a nota na íntegra: "O governador Gladson Cameli preza pela democracia e pelo direito de todo cidadão expressar seus questionamentos à sua gestão no governo do Acre. Como homem público, sempre respeitou e sempre respeitará o contraditório.Isso, porém, não dá direito, a quem quer que seja, fazer ataques à sua honra.Cada acusação à sua honra, acusações infundadas de suposta perseguição ou ilação sobre fatos desta natureza, serão respondidas no âmbito jurídico específico, com instauração de inquérito policial para a devida investigação, além das ações criminais e cíveis no âmbito da justiça estadual.