Kayky Brito se declara para Sthefany e emociona irmã: 'Eterna amada irmã'

Kayky Brito, de 35 anos, surpreendeu a irmã, Sthefany Brito, de 37, ao publicar uma homenagem para ela nesta terça-feira (20). O galã abriu o coração em um vídeo compartilhado com os 1,4 milhões de seguidores.

"Como que é caminhar com uma diferença de peso, digamos assim?", perguntou o ator à Sthefany, que está grávida. "Nossa, cada perna tem 200 kg", respondeu brincando a irmã.

"Olha, filha, seu dindo. Só vai te ensinar coisas boas. Só que não", complementou ela. Kayky finalizou: "Então é isso. Só para dizer que te amo."

Na legenda, ele se derreteu todo. "Carta aberta. Minha eterna amada irmã! O jeito que você leva situações da vida numa forma de ser resistente, me motiva. O jeito de você ser leve e atenta me faz aprender… Você além de ser uma mãezona (em dobro num futuro breve) é uma grande pessoa", escreveu o ator.

Surpresa

Nos comentários, claro, Sthefany respondeu à altura a declaração do caçula. "Ahhhhh não estava preparada pra isso… (e se eu entrar em trabalho de parto a culpa é sua!). Te amo com todas as minhas forças!", escreveu.

"Até hoje quando você me liga ou manda mensagem e vejo seu nome escrito meu coração dá uma disparada! Deus é maravilhoso e eu jamais poderia estar vivendo esse momento tão lindo de ter mais um filho sem você do meu lado! Você que me fez ter a vontade de dar um irmão pro Enrico! Te amo até o infinito e estamos juntos sempre pra sempre!", completou a artista.

Sthefany é mãe de Antônio Enrico, de três anos, e está esperando o segundo filho, que se chamará Vicenzo. Nesta quarta-feira (21), ela mostrou nas redes sociais o bebê mexendo em sua barriga: "Já tem alguém bem animadinho aqui dentro."