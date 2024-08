Nattan prepara repertório do álbum 'Estilo Nattanzinho' para o evento 'Desmanttelo' Fortaleza

Nome em alta nos aplicativos de streaming de música, o cantor cearense Nattan prepara mais uma edição do projeto "Desmantello" em Fortaleza. No repertório do evento, programado para acontecer neste sábado (24), ele irá apresentar o novo álbum de trabalho — o "Estilo Nattanzinho".

A primeira edição da label do cantor foi lançada em Fortaleza, no ano passado. O projeto levou mais de cinco horas de show. Em um ano, o evento já percorreu 10 capitais. Em 2024, a festa já passou por João Pessoa (PB) e Teresina (PI).

O novo repertório de Nattan conta com 11 faixas inéditas. O setlist contou com produção de Dudu Borges, conhecido por atuar com granfes nomes do sertanejo.

Novo repertório:

Voltar Pra Tu

Pega Cabuloso

Modo Pilantra

Vacilona

Vai Sentar

Prioridades

Bebida Rosa

Galopeira

Cara de Cilada

Curtindo Solidão

Espécie Nattanzinho

"Estou muito empolgado para trazer o 'Desmanttelo' de volta para Fortaleza! Fazer festa em casa é especial. Vai ser uma noite incrível, cheia de música, energia e muita alegria. Quero ver todo mundo lá, dançando e curtindo comigo. Vai ser inesquecível!", comentou Nattan sobre o evento.

Quem deseja curtir o projeto "Desmanttelo" — que acontece no Colosso Fortaleza — pode adquirir ingressos no site da Brasil Ticket e nas Óticas Diniz.

Serviço

Desmanttelo do Nattan

Local: Colosso - Endereço: Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz, Fortaleza

Horário de abertura: 20 horas

Ingressos: Brasil Ticket e Óticas Diniz (Centro, Iguatemi, Harmony Center, Messejana, Montese e North Shopping)