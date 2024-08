Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (21)

A novela 'Alma Gêmea' desta quarta-feira (21) vai ao ar às 17:05, após 'Jornada da Vida'. Nesse capítulo, Vitório diz a Olívia que ela precisa controlar Raul ou ele tomará conta do restaurante.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quarta-feira

Vitório diz a Olívia que ela precisa controlar Raul ou ele tomará conta do restaurante. Terê conta para Serena que foi muito difícil crescer sem ter um pai. Generosa fica nervosa ao saber que há um homem chamado Romeu hospedado na pensão de Divina. Romeu é galanteador com Divina e Osvaldo não gosta. Alexandra exige que Eduardo lhe prove que esqueceu Vera. Kátia sofre com o trabalho pesado no sítio de Crispim. Olívia fala para Raul que não estava doente de verdade.

Vitório e Olívia expulsam Raul do restaurante. Ermelino observa tudo. Felipe pede para conversar com Mirella. Dalila fala para Roberval que ele deve ter cometido algum crime, pois o delegado fez perguntas sobre ele. Serena diz a Rafael que já tem uma resposta. Serena diz a Rafael que não pode afastá-lo do filho que vai ter com Cristina. Mirella pergunta a Felipe por que se aproximou de Kátia e ele confessa que se sentiu atraído.

Mirella fica chocada e termina definitivamente com Felipe. Serena fala para Rafael que ele ainda ama Luna , que não se deu conta de que ela, embora seja sua reencarnação é uma pessoa diferente e que, por isso, não pode ficar com ele, deixando-o arrasado. Alexandra diz a Julian que quer muito se curar para reconquistar Eduardo. Rafael pergunta a Cristina se ela o enganou por amor ou por dinheiro. Cristina afirma para Rafael que o ama.

Ermelino fala para Raul que Olívia terá que receber o oficial de justiça, pois declarou publicamente que não tem catapora. O oficial leva a intimação para Olívia. Romeu faz perguntas a Roberval sobre sua infância. Rafael fala para Cristina que vai se casar com ela para dar um nome ao seu filho, mas que jamais viverão como marido e mulher.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.