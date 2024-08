Quem foi eliminado do Masterchef Brasil nessa terça (20)? Saiba como foi o reality

A inspetora escolar Alzileide foi eliminada do Masterchef Brasil nessa noite de terça-feira (20), na Band. Para os jurados, a cozinheira amadora falhou ao fazer duas massas clássicas, sendo a competidora que mais errou ao preparar um carbonara.

Após a saída do programa, a manauara confessou que nunca tinha feito o prato italiano. "Faltou estudar essa técnica", pontuou. "Me sinto aliviada porque foi um erro de técnica, e não de sabor", disse em entrevista ao portal da emissora.

Provas da terça

No primeiro desafio da noite, os competidores tiveram que reproduzir uma receita do chef Henrique Fogaça, que também é jurado da atração. Após uma aula com o profissional, eles foram desafiados a preparar o menu de rondelli de vieira com tinta de lula e azedinha, crisp de parma e creme de ervilhas.

Pâmela teve o melhor desempenho na prova e venceu, conquistando um pin dourado. Além dela, subiram ao mezanino Pietro e Roberto, que também foram destaques positivos dessa etapa do episódio. Alzileide, Laura e Vinícius não se saíram bem e receberam uma desvantagem na eliminação.

No desafio da eliminação, os participantes prepararam três massas tradicionais italianas: cacio e pepe, alfredo e carbonara. Pelo desempenho na dinâmica anterior, Alzileide, Laura e Vinícius não participaram do primeiro round.

No cacio e pepe, Lucas, Giorgia e Vitor se deram bem e subiram ao mezanino. Já na receita seguinte, de massa alfredo, Gabriela C., Laura e Vinícius escaparam da eliminação.

No último desafio, com carbonara, Gabriela P. e João Vitor foram avaliados positivamente e subiram ao mezanino. Os piores desempenhos foram de Alzileide e José Roberto, que mais erraram ao fazer o prato. A manauara acabou sendo a eliminada da noite.