Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 21 de agosto

O dia já começa sob um aspecto desafiador entre a Lua e Júpiter. E depois bate um papo nada amigável com Marte. Hoje, o universo te convida a manter a serenidade, mesmo diante de desafios ou situações inesperadas. As circunstâncias externas podem parecer turbulentas, mas é essencial lembrar que o verdadeiro poder reside dentro de você. Pergunte a si mesmo: isso contribui para o meu bem-estar e crescimento? Se a resposta for não, considere deixar de lado. Preserve sua calma. Fique firme em seus valores, mantenha o foco em seus objetivos e confie no seu potencial Não permita que o ambiente ao seu redor defina o seu estado de espírito.

Signo de Capricórnio hoje

O dia promete ser cheio de atividades e responsabilidades, e é fácil se deixar levar pelo ritmo acelerado. No entanto, é essencial que você vá com calma. Por mais que as demandas sejam muitas, manter a serenidade e o foco será fundamental para lidar com tudo de maneira eficiente.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.