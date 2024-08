Selminha Sorriso, porta-bandeira da Beija-Flor, anuncia separação do ex-marido, Vagnel Magal

Porta-bandeira da Beija-Flor de Nilópolis, Selminha Sorriso anunciou o fim do casamento com o cantor Vagner Magal, vocalista do grupo de pagode Clareou, nessa terça-feira (20), através de vídeo compartilhado nas redes sociais. O término, de acordo com a sambista, teria sido motivado por ação do ex-marido.

Na publicação, a porta-bandeira aparece abalada, afirmando ter sido uma companheira dedicada ao longo da relação. O empenho, no entanto, não teria sido retribuído pelo artista.

“Infelizmente, eu e o Vagner Magal não estamos mais juntos. Muito triste o que ele fez comigo, quem conhece a nossa história sabe o quanto eu fui dedicada, em todos os momentos, nestes quase cinco anos de relacionamento. Eu fui uma boa mulher, mas infelizmente algumas pessoas são cruéis, são perversas, são ingratas”, declarou Selminha.

A sambista ainda desabafou: “Começou tão lindo, não é? Todo mundo achava tão lindo a gente, e era lindo, mas da minha parte”.

Na legenda da publicação, Selminha revelou que o vídeo foi gravado no início do mês, mas foi publicado apenas nesta semana para tranquilizar os seguidores, que notaram que algo estava errado.

“Esse vídeo é referente ao dia 7 de agosto. Foi muito difícil pra mim, mas, nesse momento, eu quero compartilhar com todos que se preocuparam comigo e que perceberam que algo não muito legal estava acontecendo. Agradeço do fundo do meu coração. Eu estou bem, estou em paz, estou seguindo”, garantiu ela.

Apesar da aparente mágoa, a porta-bandeira deixou uma mensagem amistosa para o ex-marido: “Quanto ao Vagner, desejo que ele seja muito feliz, que tenha saúde e que seja vitorioso na sua carreira".

PRONUNCIAMENTO DE VAGNER

O vocalista também falou sobre o término em nota compartilhada no Instagram. No pronunciamento, ele afirmou que os dois estão separados desde julho e reforçou que, apesar do relacionamento ter chegado ao fim, segue torcendo pela felicidade de Selminha.

"Desde o mês de julho, eu e Selminha Sorriso decidimos, com muito carinho e respeito, seguir caminhos diferentes após cinco anos de uma linda história juntos. Foi um período de grande aprendizado e amor, que guardarei sempre com muito afeto. [...] Continuamos a torcer pela felicidade um do outro e seguimos em frente, com o coração em paz”, afirmou Vagner.