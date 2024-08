Morre homem que viralizou ao dançar em cima de ônibus no Carnaval de SP; suspeita é de assassinato

O brasileiro Jonathan Oliveira, que viralizou ao ser gravado em cima de um ônibus no Carnaval de 2017, morreu em São Petersburgo, na Rússia. As imagens do rapaz viralizaram nas redes sociais, com imagens dele dançando a música "Break Free", de Ariana Grande.

Um noticiário local russo, a REN TV informou que Jonathan teria se envolvido em uma briga com um rapaz a bordo de um iate. A briga teria se iniciado antes de o barco sair. O brasileiro caiu quando a embarcação já estava no mar, mas não resistiu.

"Ao contrário do residente local, o brasileiro não sabia nadar e se afogou", comunicou a imprensa russa. O caso está sendo analisado pela Diretoria Principal de Investigação do Comitê de Investigação da Federação Russa para São Petersburgo.

Até então, os relatos são de que o residente russo foi detido e está sob investigação de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

Veja imagens do vídeo com o qual Jonathan viralizou nas redes:

Visita na Rússia

A última publicação de Jonathan Oliveira no Instagram mostrou uma série de fotos e vídeos de uma visita a Catedral de Santo Isaac, enquanto passeava por São Petesburgo.

"Esse foi o meu segundo dia em São Petersburgo (Rússia) aonde visitei St. Isaac’s Cathedral. A visita foi completa com acesso à capela e também ao rooftop aonde são mais de 200 degraus para chegar ao topo e ver a cidade por completo em um ângulo de 360 graus. Estou adorando a experiência de conhecer mais um país independente das intervenções militares que ocorrem por aqui", escreveu ele.

A mãe dele, Raquel Gonçalves, trocou as fotos de perfil nas redes sociais para uma imagem de luto, enquanto uma amiga também fez uma homenagem ao rapaz.

Jonathan virou meme na Internet com apenas 16 anos. Em uma entrevista para o podcast "Além do Meme", do jornalista Chico Felitti, em 2022, ele revelou que chegou a ser procurado pela polícia na ocasião e ainda fugiu disfarçado pelas ruas de São Paulo.