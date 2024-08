Duas ex-paquitas se recusaram a participar do documentário sobre as dançarinas de Xuxa

O documentário sobre as paquitas de Xuxa estreia em setembro, na Globoplay, mas duas ex-dançarinas da apresentadora se recusaram a participar do projeto: Vanessa Melo e Diane Dantas, ambas da chamada "Nova Geração", lançada em 1995. O motivo é que elas não querem mais saber de exposição.

“Elas são mais reservadas e não têm mais uma vida pública. Elas vão estar no documentário nas imagens de acervo, de arquivo. Elas só não gravaram depoimento”, explicou Tatiana Maranhão, uma das idealizadoras do documentário.

Vanessa atualmente tem 45 anos e trabalha na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Já Diane atua hoje como advogada tributária e empresária, e não tem mais contato com suas antigas colegas de televisão.

Conforme o “Extra”, até Andréa Sorvetão participou do projeto. Mesmo brigada com ex-colegas e até com Xuxa, ela gravou seu depoimento.

O projeto do Globoplay recebeu o nome de “Para sempre tão bom: Paquitas”.