Alexandre Pato comenta hábito que Silvio Santos tinha com as filhas

O jogador de futebol Alexandre Pato, casado com Rebeca Abravanel, uma das seis filhas de Silvio Santos, falou em entrevista feita antes da morte do apresentador de um hábito que o artista tinha com a família: se encontrar todas as sextas-feiras para saber como tinha sido a semana.

Pato começou contanto que quando pequeno, costumava assistir o atual sogro na televisão com a família. “Então imagina, após anos, eu estar casado com a filha dele, tenho um filho com ela e conviver em família? É incrível. Você começa a entender como é o Senor, como as meninas amam ele e como ele ama as meninas. Ele é muito família. Eles têm esse hábito de toda sexta se encontrar, no jantar, e é o momento de cada um contar como foi sua semana. Aí ele vem dando conselhos e a Íris também”, disse o atleta ao canal do YouTube “Benja me Mucho”.

Pato também relembrou na entrevista sobre o primeiro contato com Silvio, depois de uma viagem de quase 20 horas. “Eu de moletom, calça, sem tomar banho, escovar os dentes, quebrado. Aí eu fui e conheci ele. Foi rapidinho, dei um oi. No outro dia, e a vergonha? Eu tinha vergonha de encontrar com ele e vergonha da roupa do dia anterior”, admitiu.

Pato e Rebeca estão juntos desde 2018, e casados desde julho de 2019. Eles anunciaram a gravidez do primeiro filho em setembro do ano passado. O bebê, que recebeu o nome de Benjamin, nasceu em janeiro desse ano.