Rebeca Andrade sonha encontrar Viola Davis após interação na internet: 'Vamos ser amigas?'

Após ter sido homenageada por Viola Davis nas redes sociais, a medalhista brasileira Rebeca Andrade sonha encontrar a atriz, de quem é fã. A estrela americana elogiou o desempenho da atleta nas Olimpíadas de Paris no último mês de agosto.

“Uma pessoa muito famosa que interagiu comigo e estou louca para conhecer pessoalmente, que eu já conhecia o trabalho, já acompanho, admiro demais a pessoa, é a Viola Davis, não tem jeito. Já estou com meu livro para ela assinar. Vamos ser amigas? Te amo”, disse Rebeca à Quem.

Viola, inclusive, segue Rebeca no Instagram, além de ter escrito “Te amo” nos comentários de uma postagem da ginasta.

“Eu fiquei maluca, fiquei mais nervosa com o comentário dela do que para competir, porque, quando a gente é fã, a gente sente isso. O corpo começa a tremer, começa a suar, falei: 'Meu Deus, preciso conhecer essa mulher'. Ela escreveu que me amava, pelo amor de Deus”, celebrou.

Rebeca espera que encontro aconteça em breve, e deve se comunicar com Viola via mensagem privada do Instagram. “Não conversei, porque ainda tinha outros dias de competição, mas provavelmente ela vem ao Brasil ou se eu for para os Estados Unidos, eu vou mandar uma DM para ela e falar assim: 'Estou indo’”, afirmou.