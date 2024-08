Viola Davis homenageia Rebeca Andrade após medalha de ouro nas Olimpíadas: 'Eu celebro você'

A estrela Viola Davis, atriz e produtora estadunidense, homenageou publicamente, mais uma vez, Rebeca Andrade. Por meio das redes sociais, a vencedora do Oscar exaltou a conquista da ginasta brasileira, que ganhou a medalha de ouro na final individual na disputa solo nas Olimpíadas de Paris 2024 nesta segunda-feira (5).

Em uma série de fotos compartilhada no Instagram, Viola celebrou a vitória de Rebeca, incluindo registros com as norte-americanas Simone Biles e Jordan Chiles, que ficaram com a prata e o bronze, respectivamente, e reverenciaram a atleta no lugar mais alto do pódio. O momento de celebração no esporte emocionou a artista, que dedicou até legenda em português para Rebeca.

"Eu celebro você, Brasil! REBECA! Você é uma luz! This is the most beautiful picture of sportsmanship, respect, and love [Essa é a imagem mais bonita de espírito esportivo, respeito e amor]", escreveu ela na legenda.

Logo depois, Rebeca repostou a publicação em seus Stories do Instagram, com vários emojis de coração, demonstrando toda a emoção do reconhecimento de uma das maiores atrizes da atualidade.

Rebeca Andrade é a atleta brasileira com o maior número de medalhas em Olimpíadas da história do Brasil. Apenas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, ela conquistou quatro medalhas: uma de ouro, duas de prata e uma de bronze.