Após ouro, saiba quanto Rebeca Andrade ganhou por medalhas nas Olimpíadas de Paris

A ginasta brasileira Rebeca Andrade encerrou participação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 nesta segunda-feira (5) com a conquista do ouro inédito na final do solo. Assim, se despediu da competição com quatro medalhas, se tornando também a atleta mais vitoriosa do país entre homens e mulheres, incluindo também os feitos de Tóquio-2020. O Diário do Nordeste lista quando a paulista de 25 anos ganhou apenas com os prêmios obtidos na atual temporada da competição internacional.

Das medalhas obtidas na França, a ginasta ganhou um ouro no solo, duas pratas com desempenhos no individual geral e salto, além de um bronze obtido na prova por equipes, com o time do Brasil formado também pela Jade Barbosa, Julia Soares, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira.

Premiação por medalha

Com as medalhas obtidas, Rebeca Andrade conquistou R$ 826 mil em prêmios do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O valor foi estipulado antes da competição, com diferença de valores entre individual e equipes.

No aspecto individual, a ginasta ganhou R$ 350 mil pela medalha de ouro, além de R$ 210 mil por cada um das pratas obtidas. O bronze da equipe rendeu R$ 280 mil, que devem ser repartidos entre as cinco ginastas do time. Logo, Rebeca ganhou R$ 56 mil.

Prêmio por medalha dos atletas brasileiros nos Jogos de PARIS 2024

Premiação individual

Ouro: R$ 350 mil

Prata: R$ 210 mil

Bronze: R$ 140 mil

Equipes (entre 2 e 6 atletas)

Ouro: R$ 700 mil (dividido entre todos os participantes)

Prata: R$ 420 mil (dividido entre todos os participantes)

Bronze: R$ 280 mil (dividido entre todos os participantes)

Equipes (a partir de 7 atletas)

Ouro: R$ 1,5 milhão (dividido entre todos os participantes)

Prata: R$ 630 mil (dividido entre todos os participantes)

Bronze: R$ 420 mil (dividido entre todos os participantes)